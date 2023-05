«Elle retirait tout ce qu’elle pouvait»: le chroniqueur de TPMP Jean-Michel Maire dépouillé par une ex

Sur le plateau de l’émission «Ça commence aujourd’hui», Jean-Michel Maire a révélé ce mercredi 10 mai avoir été manipulé et arnaqué par l’une de ses anciennes conquêtes. Cette dernière serait parvenue à lui voler une grosse somme d’argent. On vous dit tout.

Être une personnalité publique peut parfois attirer les mauvaises personnes… Jean-Michel Maire en a d’ailleurs fait les frais! Présent ce mercredi 10 mai sur le plateau de «Ça commence aujourd’hui», le chroniqueur de «Touche pas à mon poste» a révélé avoir été manipulé et arnaqué par l’une de ses anciennes conquêtes.

Une pluie de mensonges

Invité dans la célèbre émission de Faustine Bollaert, Jean-Michel Maire est revenu sur cette terrible trahison amoureuse. Il avait rencontré cette femme sur les réseaux sociaux et a entamé avec elle une relation qui aura duré au total 1 an et demi. « Elle m’avait touché parce qu’elle était mère célibataire, veuve même, d’après elle. Elle n’avait pas de logement et était avec sa fille de 7-8 ans. Moi je me suis tout de suite emballé amoureusement» , a-t-il confié sur le plateau.

Complètement aveuglé par ses sentiments, le chroniqueur ne voyait pas qu’elle lui racontait des mensonges « absolument délirants» comme le fait qu’elle avait été « violée par son père, jetée par la fenêtre du troisième étage par ce dernier également, que son mari était mort dans un accident de la route, qu’elle avait été kidnappée par des Serbes dans un appartement pendant trois jours, torturée etc.» . « J’ai tout cru» , aadmis Jean-Michel Maire quis’imaginaitêtre son sauveur. Le but de tous cesbobards plus gros les uns que les autres? L’attendrir pour mieux le dépouiller par après!

«Elle retirait tout ce qu’elle pouvait»

Et le chroniqueur d’ajouter: « Elle me volait… Le matin, elle emmenait sa fille à l’école à côté de chez moi (…) elle prenait ma carte bleue. Je lui avais donné mon code pour faire les courses, je lui disais ‘Tu peux te servir de mon compte, évidemment’. Et donc dès qu’elle partait à l’école, elle prenait ma carte bleue, elle allait au distributeur et elle retirait tout ce qu’elle pouvait» , a-t-il expliqué précisant continuerà « faire aveuglément confiance» à cet instant.

C’est finalement le comportement de sa compagne qui l’a mené vers la vérité. « Quand j’allais retirer de l’argent, chaque fois s’affichait ‘Votre plafond est dépassé’ et je lui disais ‘Mais c’est pas possible, le plafond est dépassé mais je ne dépense rien’. Et elle m’engueulait, elle me disait ‘Tu sais pas gérer ton argent, il faut que je m’en occupe'».

Un rendez-vous avec la banque pour ouvrir les yeux

Et c’est pour finir la banque de Jean-Michel Maire qui lui a permis d’ouvrir définitivement les yeux sur qui était réellement son ex-compagne. Il avait alors un rendez-vous fixé avec son conseiller bancaire. Un rendez-vous auquel sa compagne a tenté de l’empêcher d’aller. « Elle revient en pleurs en me disant que sa mère vient de faire un AVC et qu’ il faut qu’on parte à l’hôpital. Et là en deux secondes, les pièces du puzzle se sont remises en place et je me suis dit ’Jean-Michel, là, c’est une alerte rouge’».

Dépouillé de 17.000 €

C’est finalement par la sœur de sa compagne que Jean-Michel Maireest parvenu à avoir toutes lesréponses à ses questions. Il a ainsidécouvert qu’elle lui avait même menti sur son prénom, son âge et sa nationalité. Une grande mythomane qui lui a, au total, volé la coquette somme de 17.000 €. Il a décidé de ne pas porter plainte et n’a plus jamais eu de nouvelles de son ex.

Morale de l’histoire? Toujours se méfier quand une personne vous raconte des choses toutes plus grosses les unes que les autres.