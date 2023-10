Émilie Dequenne touchée par une maladie grave: «Ce n’est pas tous les jours facile»

Si l’actrice est de nature discrète, elle a décidé de se confier sur son compte Instagram. « Ces trois derniers mois, j’aurais dû vous poster des images joyeuses issues de nombreux tournages (…). Je n’ai malheureusement pu en tourner qu’un seul (…) et je me suis arrêtée là . Depuis la mi-août, où j’ai subi une lourde opération en urgence, je continue à me soigner. Ce n’est pas tous les jours facile, mais je suis déterminée à vaincre ce cancer rare qui a décidé de venir bouleverser ma vie. Je ne me laisserai pas faire, croyez-moi.»