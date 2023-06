Emilie Dupuis (RTL-TVI) annonce une merveilleuse nouvelle: «C’est la première fois»

«Je suis impatiente»

Ce jeudi, Emilie Dupuis a décidé de partager d’autres clichés avec ceux qui la suivent sur les réseaux sociaux. Mais elle n’est pas la seule vedette de ces clichés. En effet, on voit la jeune mariée en compagnie de Nathalie Delfosse qui se tient le ventre. «Je n’ai pas encore partagé avec vous, cette belle nouvelle, je vais être marraine d’une petite princesse en octobre! C’est la première fois que l’on me confie ce rôle, et je peux juste vous dire que je suis impatiente», a écrit Emilie Dupuis en légende Instagram.