Émilie Dupuis (RTL-TVI) a OUBLIÉ cet invité de marque à son mariage: «Je m’en excuse milles fois»

C’est dans le sud de la France qu’Emilie Dupuis et Jeremy Velkeneers ont célébré leur union. Entourés de leurs amis et de leurs familles, les tourtereaux avaient mis les petits plats dans les grands pour le plus grand bonheur de leurs invités. Depuis quelques jours, la présentatrice publié des vidéos de ce moment de communion avec leurs proches.

Un running gag en devenir

A nos confrères de Ciné-Télé-Revue, elle explique: «J’avais eu cette chouette idée d’avoir fait faire ces sacs en osier pour la soirée à la plage, avec des chapeaux personnalisés. Et je ne sais pas pourquoi – et je m’en excuse mille fois – j’ai oublié Jean-Michel Zecca et son épouse. Je pense que ça va me poursuivre tout le restant de notre amitié. Il m’a dit que ce n’est pas grave, mais le lendemain il me l’a déjà ressorti. Je pense qu’il va me vanner là-dessus chaque fois qu’on se croisera. Chaque fois que j’irai manger chez lui, je lui apporterai un panier. Ça va devenir une blague entre nous. Je ne sais pas comment j’ai oublié. Dans la première liste son nom figurait et dans la deuxième que j’ai envoyée, il n’y était plus. A un moment quand on a 80 invités, ça peut arriver.»