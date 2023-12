En quoi consiste l’Hôtel Mahfouf que Lena Situations va ouvrir à Bruxelles?

Du 15 au 20 décembre

L’influenceuse suivie par 4,5 millions de personnes sur Instagram a confirmé l’information ce dimanche soir. Dans une courte vidéo, on la voit courir dans les rues de Paris et sauter dans un Eurostar. L’un de ses assistants laisse tomber un sac sur lequel il est inscrit «Hôtel Mahfouf». La séquence se conclut par l’inscription «Bruxelles 15-20 décembre» qui apparaît à l’écran.

Un hôtel, une boutique ou un lieu de rencontre?

C’est donc déjà ce vendredi 15 décembre que la boutique va ouvrir ses portes dans la capitale belge et c’est la première fois qu’une ouverture a lieu en dehors de Paris. Le concept de l’Hôtel Mahfouf est un «lieu de rencontre» dans lequel les visiteurs peuvent acheter des articles de la collection de vêtements et de décoration de Lena Situations et dans lequel ils peuvent aussi manger un bout dans un restaurant thématique.