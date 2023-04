On en sait plus sur les mémoires de Britney Spears, et ça risque d’être palpitant!

Difficile d’imaginer une star dont on a plus envie d’entendre les anecdotes que Britney Spears. La chanteuse a une histoire difficile et on ne doute pas qu’elle a des choses à raconter. Ça tombe bien, puisqu’elle a annoncé l’année dernière qu’elle s’apprêtait à tout dire sans concessions dans ses mémoires. Mais depuis qu’elle a parlé de ce fameux livre, on n’en savait pas vraiment plus.