Envie d’un selfie avec JCVD à Bruxelles? Comptez 200 €!

Jean-Claude Van Damme, aka JCVD, sera présent au Comic Con qui se tiendra les 4 et 5 novembre à Bruxelles. Si vous voulez un autographe ou une photo avec lui, voici le prix à payer (et ça fait mal!).

Le week-end du 4 et 5 novembre, le Comic Con sera de retour à Bruxelles. Au programme: des jeux vidéo, des ateliers, des concours de cosplay, plein de stands de nourriture et de goodies, et bien sûr des séances de dédicaces et des rencontres avec des stars.

Jusqu’à 450 € pour rencontrer JCVD

Cette année, notre Jean-Claude Van Damme national sera l’invité principal du Comic Con. Sur le site de l’événement, il est déjà possible de réserver ses places pour rencontrer brièvement l’acteur belge. Et vous allez le voir, ce n’est pas donné! Pour une séance photo de quelques secondes, il faut compter 200 €. 150 € pour un autographe et 350 € pour le combo selfie autographe. Enfin, si vous n’avez pas envie de faire la file, il existe une formule VIP qui vous permettra de dépasser tout le monde pour 450 €. Notez que ces prix n’incluent pas l’entrée au Comic Con.

D’autres stars plus abordables

Ces prix peuvent paraître très élevés mais ils ne choqueront pas spécialement les habitués à ce genre de convention. C’est le tarif à payer pour passer un moment court mais privilégié avec une grande star. D’autres stars du petit écran seront présentes au Comic Con de Bruxelles avec des tarifs bien plus accessibles. Comptez 60 € pour un autographe de Richard Dean Anderson (Mac Gyver), 50 € pour une photo avec Jenna Coleman (vue dans Doctor Who) et 50 € pour un selfie avec James Marsters (Buffy contre les vampires, Angel, Smallville,…).

