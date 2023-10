«Est-ce que tu as fait une cure de désintoxication?»: Yanis Marshall revient sur les raisons de son éviction de la Star Academy et dénonce «une hypocrisie totale»

Une décision qui remonterait au NRJ Music Awards

Parce que, oui, Yanis Marshall n’a pas renoncé à la Star Academy de son plein gré. Dans Le Parisien, il revient sur les raisons qui ont poussé la production et la chaîne à l’écarter du célèbre télécrochet. Yanis Marshall explique d’abord qu’il s’est beaucoup donné lors de la saison dernière. «J’étais à la fois professeur et chorégraphe, donc je partais à 7 heures du matin pour rentrer à minuit. Je me réveillais en pleine nuit en pensant qu’on me filmait». Un rythme infernal et une pression continue qui lui ont causé des crises d’angoisse. Le chorégraphe a alors trouvé du réconfort dans la consommation d’alcool. S’il parvenait à faire illusion lors des primes de l’émission, c’est au NRJ Music Awards que tout a basculé. «J’ai fait la plus grosse crise d’angoisse de ma vie», a-t-il confié au Parisien. Il a alors vidé à lui tout seul une bouteille de champagne.

«D’une hypocrisie totale»

«Ça ne va pas le faire, TF1 a pris sa décision»

La finale de la Star Academy étant derrière lui, Yanis Marshall décide de prendre soin de lui. Il part en vacances et consulte un psychologue. Mais alors qu’il se sent beaucoup mieux, il est convoqué par la production avec ses collègues en février dernier pour un debrief. «Nous avons tous eu des rendez-vous avec la production. Ils demandaient aux autres leur ressenti sur la saison passée. Mais moi, on m’a dit est-ce que tu as fait une cure de désintoxication? Ils voulaient prouver à TF1 que ça allait. Or, je n’en avais pas besoin et j’étais capable de tenir les trois mois. Mais lors d’un deuxième rendez-vous, on me dit: ‘Ça ne va pas le faire, TF1 a pris sa décision’. On m’a dit: ‘Tu le sais, tu n’es pas stable’, et qu’ils ne pouvaient pas prendre le risque de me reprendre», a-t-il révélé.