Eurovision: La Zarra mauvaise perdante? Son doigt d’honneur crée polémique

Face à cela, la Québécoise à tenu à remettre les choses en place: «Bonsoir à tous!!! Je voulais vous remercier pour votre précieux soutien. Je suis fière d’avoir représenté la France et toute la francophonie! Merci à l’Europe et à tous les fans du monde entier. Je n’oublierai jamais cette aventure extraordinaire et unique!!!», a-t-elle écrit en story Instagram.

La Zarra présente ses excuses

«Je voulais aussi vous préciser que le geste que j’ai fait dans la Green room et que tout le monde reprend sur les réseaux sociaux, n’est absolument pas du mépris ou une insulte. Et en aucun cas un doigt d’honneur. C’est un geste chez moi de déception qui veut dire «whatever» qu’on pourrait traduire par «ainsi soit-il». Ni plus ni moins. Aucune volonté de choquer ou de provoquer. Je m’excuse si cela a été mal interprété», a-t-elle ajouté. «Merci encore pour tout. Félicitations à la Suède et à Loreen. Bravo à tous les si talentueux artistes que j’ai pu rencontrer ces dernières semaines. Hâte de vous retrouver très vite pour de nouvelles aventures en France et ailleurs. Love you all», conclu la chanteuse.