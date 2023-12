Eve Gilles élue Miss France 2024 (photos)

Polémique

Le concours intervient cependant après une condamnation par le tribunal de Lille mardi, de la filiale de TF1, e-TF1, et la société Endemol qui coiffait alors la Société Miss France. En cause la diffusion à près de huit millions de téléspectateurs des images de deux Miss régionales, filmée la poitrine nue, le 15 décembre 2018, par une caméra installée à leur insu.

Symbole de «réussite»

Les critères ont de plus été «modernisés», assure-t-elle. Une candidate n’a désormais plus de limite d’âge et peut être transgenre, mariée, mère... et même tatouée.