Florent Pagny se confie sur son rapport avec le fisc dans sa première autobiographie

Le chanteur ne cache d’ailleurs rien au sujet de sa maladie et revient sur le moment où il apprend son diagnostic : «Lorsque l’information tombe je suis assommé. Je me prends une claque qui me fout en l’air avant de me plaquer au sol, la gorge si serrée que j’ai du mal à respirer. La terre s’effondre». Mais ce n’est pas pour autant que Florent Pagny s’avoue vaincu puisqu’il continue actuellement de se battre.