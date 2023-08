France: Marc Lavoine donne un concert «interdit aux touristes»: «C’est injuste!»

Marc Lavoine donnera un concert acoustique (piano-voix) ce 15 août à Saint-Tropez. Un moment privilégié qui est en plus est gratuit! Mais pas pour tout le monde… En effet, il s’agit d’un «cadeau» du maire de Saint-Tropez et du conseil municipal pour les résidents de cette petite ville de la Côte d’Azur. Pour assister à ce concert gratuit, les habitants doivent fournir un justificatif de domicile.

Certains touristes crient à l’injustice

Mais cette invitation ne plaît pas à tout le monde, notamment aux nombreux touristes qui profitent actuellement de vacances ensoleillées dans cette cité balnéaire du sud de la France. «En location de tourisme je loue un bien là-bas, je suis donc résident et désire savoir si ma facture Airbnb peut prétendre comme justificatif de domicile?», demande ainsi une vacancière. «C’est injuste. On économise toute l’année pour se payer quelques jours ici et, pour une fois qu’il y a un événement gratuit, on ne peut pas y aller», déclare un autre vacancier au Parisien.