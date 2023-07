François Civil complexé par son physique: cette activité lui a permis de reprendre confiance

On ne l’arrête plus! Après avoir joué dans le film «Les trois mousquetaires», François Civil est à l’affiche du premier film original français de la plateforme Disney+, « Une Zone à défendre ».

L’acteur français est reconnu comme l’un des beaux gosses du cinéma français. Interrogé par nos confrères de Paris Match ce 13 juillet, François Civil joue la carte de l’humour. « Bon, ça va, on ne m’arrache pas encore mon tee-shirt dans la rue». Et d’ajouter: «Peut-être qu’au fur et à mesure des paliers que je franchis le regard des gens change sur moi».