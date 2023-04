Gérard Depardieu accusé de 13 agressions sexuelles: «Il a essayé de me doigter»

Depuis décembre 2020 et la plainte de Charlotte Arnould, l’acteur Gérard Depardieu est mis en examen. La jeune femme l’accuse de viols et d’agressions sexuelles. Les journalistes de Mediapart ont recueilli les témoignages d’autres victimes potentielles, au nombre de treize. Parmi elles, dix n’ont pas déposé de plainte, mais trois ont partagé leurs témoignages avec la justice.

«Il a essayé de me doigter»