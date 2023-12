Gérard Depardieu trouve refuge en Belgique: «Pour moi, c’est un citoyen comme un autre»

Rien ne va plus pour Gérard Depardieu. Dans un numéro du magazine d’investigation «Complément d’enquête», consacré à l’acteur visé par de multiples accusations de violences sexuelles et diffusé jeudi soir, Hélène Darras accuse la star de l’avoir «pelotée» alors qu’elle avait 26 ans et jouait comme figurante en 2007 dans le film «Disco», réalisé par Fabien Onteniente. Outre cette plainte, Gérard Depardieu fait l’objet d’une information judiciaire au tribunal de Paris: il a été mis en examen (inculpé) le 16 décembre 2020 pour viols et agressions sexuelles après une autre plainte, celle de la comédienne Charlotte Arnould, qui avait dénoncé fin août 2018 deux viols au domicile parisien de la star. Le 1er octobre, Depardieu avait démenti les accusations, martelant dans une lettre ouverte publiée dans Le Figaro n’être «ni un violeur ni un prédateur».