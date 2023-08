Geri Halliwell surprend ses fans en maillot de bain: «Beauté naturelle» (photo)

Geri Halliwell est actuellement en vacances et profite du soleil, de la mer et de la plage. Sur son compte Instagram, la chanteuse britannique a partagé deux photos sur lesquelles on la voit poser dans un élégant maillot de bain à bord d’un yacht naviguant en mer. En légende de ces clichés, la star des Spice Girls, âgée de 51 ans, a écrit «Bonnes vacances» («happy holidays» en anglais).