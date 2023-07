Greta Gerwig (Barbie) va adapter Narnia pour Netflix

En 2018, Netflix annonçait avoir acquis les droits d’adaptation des 7 romans qui composent la saga littéraire «Le Monde de Narnia». Après des mois de rumeurs, la nouvelle a été confirmée par The New Yorker: Greta Gerwig a signé un accord pour écrire et réaliser au moins deux films basés sur les «Chroniques de Narnia» de C. S. Lewis.

Un phénomène

La saga a été vendue à plus de 100 millions d’exemplaire et traduite en 47 langues. Les romans ont déjà été adaptés dans trois films au cinéma, avec les mêmes acteurs, mais par deux studios différents: Disney («Le Lion, la Sorcière blanche et l’Armoire magique» en 2005 et «Le Prince Caspian» en 2008) et 20th Century Fox («L’Odyssée du Passeur d’Aurore» en 2010).