Gros changement de programme sur RTL tvi ce mercredi

Si vous jetez un œil à la grille de RTL tvi, vous découvrirez cette après-midi la diffusion d’un téléfilm de Noël répondant au nom de «Noël au manoir enchanté» (une occasion parfaite de fuir le temps gris et de se détendre avec un bon petit plaid). Ce dernier étant moins long que prévu, la chaîne a décidé d’ajouter un programme spécial à sa suite. Son petit nom? « Les Belges, la tête dans les étoiles » à 15h40. Mais de ça parle?

Le programme

«À l’occasion de la diffusion du film «SpaceBoy», Olivier Pairoux partage avec nous deux de ses passions: le cinéma et l’espace . En effet, il a toujours eu l’espoir de réunir dans un même projet ces 2 volets importants de sa vie.

C’est en 2012 et en travaillant sur un reportage du saut de Félix Baumgartner que tout s’enclenche. Baumgartner va essayer de battre le record du plus haut saut en parachute détenu par Joseph Kittinger, en s’élançant dans le vide à plus de 36.000 mètres d’altitude.