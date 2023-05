Guillaume Canet «blessé» des critiques sur «Astérix et Obélix: L’empire du milieu»

Bien qu’extrêmement critiqué, il faut reconnaître qu’«Astérix et Obélix: L’empire du milieu» a cartonné dans les salles en faisant plus de 6 millions d’entrées. Il faut dire que le budget, de 65 millions d’€, a permis de classer ce nouvel opus des aventures d’Astérix et Obélix, en sixième place des films français au plus gros budget.