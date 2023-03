Hadja Lahbib devient juge dans la nouvelle série de la RTBF

Hadja Lahbib devient juge

Hadja Lahbib incarnera une juge dans cette série de six épisodes créée par Barbara Abel. Le synopsis est le suivant : on suit les aventures d’une famille aux allures idéales. Mais un meurtre survient dans l’hôtel où loge le père de famille et fait planer le doute. L’épouse se demande alors : et si l’homme qu’elle aime n’était pas celui qu’il prétend être?