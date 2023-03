Hailey Bieber, menacée de mort, remercie Selena Gomez de prendre sa défense

Alors que les fans de Selena Gomez déferlent leur haine sur Hailey Bieber, la chanteuse de 30 ans a demandé, encore une fois,à ses fans d’arrêter de harceler la jeune femme.

Sur Instagram elle a publié une story ce 24 mars où on pouvait lire: «Hailey Bieber m’a contactée pour me dire qu’elle recevait des menaces de mort et une telle négativité pleine de haine».

Un comportement qu’elle ne cautionne pas

L’ex star de Disney Channel poursuit son message en expliquant que le harcèlement en ligne est quelque chose qu’elle ne cautionne pas : «Ce n’est pas ce que je défends. Personne ne devrait avoir à subir la haine ou l’intimidation. J’ai toujours prôné la gentillesse et je veux vraiment que tout cela s’arrête», a-t-elle conclu avec un emoji cœur rouge.

Ph. Instagram @selenagomez

Hailey Bieber remercie Selena

Un peu plus tard, Hailey Bieber s’est, à son tour, exprimée en story Instagram: « Je tiens à remercier Selena de s’être exprimée, car elle et moi avons discuté ces dernières semaines de la manière de dépasser ce récit en cours entre elle et moi».

L’épouse de Justin Bieber, qui a été accusée de se moquer ouvertement de Selena poursuit : «Les dernières semaines ont été très difficiles pour toutes les personnes impliquées et des millions de personnes voient tant de haine autour de cela, ce qui est extrêmement dommageable». «Alors que les médias sociaux sont un moyen incroyable de se connecter et de construire une communauté, des moments comme celui-ci ne fait que créer une division extrême au lieu de rassembler les gens», a ajouté Hailey.

Les dérives des réseaux sociaux

L’amie des Kardashian-Jenner ajoute qu’il faut se méfier des dérives des réseaux sociaux et de l’ampleur que les choses peuvent prendre: «Les choses peuvent toujours être prises hors contexte ou interprétées différemment de ce qu’elles étaient censées être. Nous devons tous être plus réfléchis sur ce que nous postons et ce que nous disons, y compris moi-même».

Elle finit par conclure: «En fin de compte, je crois que l’ amour sera toujours plus grand que la haine et la négativité et qu’il y a toujours une opportunité de se rencontrer avec plus d’empathie et de compassion».

Ph. Instagram @haileybieber

Rappel sur la polémique

Selena Gomez et Justin Bieber sont sortis ensemble pendant près de six ans. Après des hauts et des bas le couple s’est finalement séparé en 2018. Peu de temps après, la même année, Justin Bieber s’est marié avec Hailey Bieber. Depuis lors, les fans des chanteurs accusent Hailey d’avoir volé Justin à Selena. Et tous les moyens sont bons pour l’attaquer. En février dernier les fans de Selena Gomez ont accusé Kylie Jenner et Hailey Bieber de s’être moquée de la jeune femme sur les réseaux sociaux.

Depuis lors, de nombreux internautes (y compris des stars) ont décidé de ne plus suivre Kylie Jenner et Hailey Bieber, ne suivant plus que Selena Gomez sur les réseaux sociaux, faisant d’elle la femme la plus suivie d’Instagram.