Hélène Darroze ouvre la porte à un départ de «Top Chef»: «Un jour, il faudra me remplacer…»

Quand on lui pose la question d’un départ, elle explique: «Chaque année et particulièrement à cette période-là de l’année, c’est le gros point d’interrogation.» Elle souligne notamment la fatigue qu’implique un tournage de ce type, qui dure deux mois. «J’adore ce que je fais à la télé. C’est vraiment deux mois de tournage qui sont une parenthèse dans ma vie professionnelle et c’est vraiment beaucoup de bonheur et j’y prends beaucoup de plaisir. Mais il y a aussi quelques points négatifs», poursuit-elle.