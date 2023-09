Heureux événement pour Virginie Efira

Un peu plus de trois mois plus tard, l’actrice de 46 ans vient d’accoucher. Selon le magazine Closer, Virginie Efira a donné naissace par césarienne d’un petit garçon dans une clinique parisienne. C’est premier enfant de l’actrice belge et de Niels Schneider, acteur français âgé de 36 ans, en couple de plus de cinq ans.