Hilary Swank dévoile un cliché inédit, le ventre rond (photo)

Hilary Swank est devenue, il y a peu de temps, maman à l’âge de 48 ans. Non pas d’un seul bébé, mais de jumeaux, une fille et un garçon. «Ça n’a pas été facile, mais ça en valait la peine!», a-t-elle écrit sur Instagram la semaine dernière.

La perfection

Lorsque l’actrice de «Million Dollar Baby» était enceinte de 27 semaines et demie, elle a posé nue pour une séance photo artistique. Elle a décidé de partager cela avec ses fans sur son compte Instagram. «Wow, tu es tellement belle! À l’intérieur comme à l’extérieur. Ne change jamais», «Incroyablement beau. Rien ne sera jamais plus important que cela. Profite de chaque moment mémorable», «Parfait», et «Merveilleux moment», peut-on notamment lire dans les commentaires.