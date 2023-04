Hugh Jackman, atteint de plusieurs cancers de la peau, donne des nouvelles de sa dernière biopsie

L’acteur phare du film «Wolverine», annonçait en 2013 être atteint du cancer de la peau. Dès cette première annonce, Hugh Jackman a tenu à faire passer un message de prévention : «S’il vous plaît, ne soyez pas aussi stupide que moi, faites-vous contrôler, et mettez de la crème solaire!».

Des conséquences tardives

«Quand j’étais jeune, je ne mettais jamais de protection solaire, je prenais des coups de soleil, je pelais, je reprenais un coup de soleil au même endroit, et ainsi de suite. À l’époque, on avait moins le réflexe de se protéger. Sauf que les conséquences d’une trop longue exposition au soleil n’apparaissent que vingt-cinq ans plus tard…», avait confié l’acteur de 54 ans, au «Parisien».