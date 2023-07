«Il ne s’alimentait plus»: Le prince William malade d’inquiétude à cause de Harry

Ah les histoires de famille… Peu de personnes y échappent! Et ce n’est pas la famille royale britannique qui va nous contredire! Alors qu’ils étaient inséparables enfants, le prince William et son frère Harry ont vu leur relation seternir ces dernières années. La femme du second, Meghan Markle, est souvent désignée comme la coupable de la brouille entre la famille royale et les Sussex. Du documentaire Netflix aux mémoires du prince Harry, la famille royale n’a pas été épargnée. Et si William parvient à faire bonne figure en public, il serait en réalité très affecté par cette situation.

«Il ne s’alimentait plus»

C’est en mars 2021 que Meghan et Harry ont asséné le premier coup de massue à la famille royale britannique en accordant une interview «explosive» à Oprah Winfrey. Une interview que redoutait énormément le prince William. C’est ce qu’a révélé le 7 juillet dernier à GB News Charlotte Griffith, rédactrice en chef du Mail on Sunday. Cette dernière a ainsi déclaré que le fils aîné de Lady Di et Charles III était «malade d’inquiétude» avant que cette interview ne soit diffusée. Et d’ajouter «Il ne s’alimentait plus et il s’est renfermé sur lui-même. Il s’est rendu dans une résidence royale pour se couper du monde». La journaliste a précisé aussi que William avait souffert du départ de son petit frère et de ses déclarations sur sa famille qui a notamment été accusée de racisme par Meghan.