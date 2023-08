Il n’y aura aucune Miss aux funérailles de Geneviève de Fontenay

Geneviève de Fontenay, figure historique du concours Miss France, est décédée le 1er août dernier à l’âge de 90 ans . Elle sera enterrée au cimetière d’Ivry-sur-Seine aux côtés de son mari et de son fils aîné.

«Le bal des hypocrites»

Aucune ancienne Miss France ne sera présente aux funérailles de Geneviève de Fontenay, dont la date n’a pas été dévoilée. C’était l’un de ses souhaits. Dans une interview accordée à Ciné-Télé-Revue, son dernier collaborateur a confirmé qu’elle voulait une inhumation «dans la plus stricte intimité familiale, en présence de son fils, ses petites-filles et ses frères et sœurs. Il n’y aura personne d’autre. Aucune Miss France ». «Lors de ma dernière conversation avec elle, elle m’a dit qu’elle ne voulait pas d’obsèques à la Johnny Hallyday (…) Elle disait que ce serait le bal des hypocrites», a-t-il ajouté.