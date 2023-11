«Il a pris un gros coup de massue!»: la compagne de Cauet réagit aux accusations de viol

Le témoignage glaçant de la victime présumée

La victime présumée, Julie, 25 ans, a expliqué à la chaîne BFMTV avoir été agressée sexuellement par Cauet quand, alors adolescente, elle était venue le rencontrer pour lui faire écouter une maquette radio. «On était sur le canapé. Donc il s’est mis à côté de moi et c’est à ce moment-là où il a baissé son pantalon (…) il m’a dit ‘C’est comme ça qu’on réussit dans la radio. Il faut que tu le fasses’»,a témoigné la jeune femme. «Je l’ai regardé droit dans les yeux et je lui ai dit ‘Je peux pas’», a-t-elle ajouté, expliquant s’être par la suite «exécutée».

La compagne de Cauet réagit

Mardi soir, sur le plateau de «Touche pas à mon poste», Nathalie Dartois, qui est la compagne actuelle de Cauet, a réagi à ces accusations par l’intermédiaire de Gilles Verdez. «Il a pris un gros coup de massue. C’est un père de famille recomposée, et pour lui, ça nuit à son honneur. (…) Sébastien n’a pas fait ça, ne fait pas ça et ne fera pas ça. C’est quelqu’un qui a des principes, et ça, ce n’est pas lui», estime celle qui partage sa vie en soulignant que Cauet avait «de quoi se défendre».