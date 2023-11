«Ils se font du fric sur nos chagrins»: Affichée nue à son insu par la presse people, Helena Noguerra exprime sa colère

Dans une tribune publiée ce samedi 4 novembre dans le journal Libération, Helena Noguerra a exprimé sa colère suite à la parution dans le magazine people Voici de photos d’elle et son compagnon, l’entraîneur de rugby Fabien Galthié, nus sur une plage normande.

Des photos publiées sans consentement

«Je ne me résigne pas à rester dans le silence et dans cet état de sidération dans lesquels l’exposition de mon anatomie (et de celle de mon conjoint) en couverture d’un magazine people a provoqué en moi», a-t-elle déclaré dans un premier temps. Avant de rappeler que ces photos ont été volées alors qu’ils étaient «seuls au monde», puis publiées sans leur consentement.