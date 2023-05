«J’ai envie de partir en courant»: une candidate de «Mariés au premier regard» pas convaincue du physique de son futur époux

Attention spoiler! Maurine et Benjamin, compatibles à 82%, sont sur le point de se rencontrer lors de leur mariage qui sera diffusé dans l’épisode de ce lundi 15 mai.

Angoisse

Comme pour toute journée importante, le stress peut vite monter et c’est notamment le cas de Karine, la maman de Benjamin, qui a eu du mal à cacher son stress. «Je ne suis pas bien du tout. Je ne gère pas du tout la pression et je me demande si je vais y arriver. Tout se mélange dans ma tête. Je ne sais pas expliquer ce qui m’arrive», a-t-elle avoué, comme le rapportent nos confrères de Purepeople.