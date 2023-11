«J’ai glissé, chef!»: François Pirette annonce depuis sa chambre d’hôpital le report de sa tournée

Une mauvaise chute

«J’ai glissé, chef!»

Non sans humour, François Pirette débute son message, qui accompagne la vidéo le montrant plâtré et alité sur son lit d’hôpital, par un «J’ai glissé, chef!», en référence à la réplique culte de «La septième compagnie». Avant de poursuivre «Comme je vous en explique les raisons dans la petite carte-postale vidéo que je vous laisse ici depuis ma chambre d’hôpital, la tournée de mon spectacle anniversaire ‘X Y Z – 3 GÉNÉRATIONS’ doit être reportée au printemps 2024 par la loi de la gravitation universelle et la ‘faute-à-pas-de-chance’, et se déroulera désormais du 10 mars au 28 avril. Je vous promets de consacrer cet ‘extra-time’ inattendu à faire en sorte que ce spectacle soit encore plus beau et qu’il mérite d’autant plus votre patience, votre indulgence et votre fidélité. Bien entendu, tous les billets restent valables pour les nouvelles dates qui vous seront annoncées ici très prochainement et sur www.pirette.com.»