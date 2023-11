«Je n’ai pas pu retenir mes larmes de joie»: Près d’un an après son accident, Jeremy Renner peut à nouveau courir (vidéo)

«Je n’ai pas pu retenir mes larmes de joie»

Plus de dix mois après cet accident, la star de l’univers Marvel va beaucoup mieux et a même partagé une très bonne nouvelle sur Instagram. En légende d’une vidéo où on le voit sauter et courir pour la première fois depuis le drame, Jeremy Renner a écrit: «Aujourd’hui, cela fait précisément dix mois que je suis en rééducation. C’est la première fois que je m’essaie à une activité de ce genre depuis mon accident (qui plus est avec un dénivelé). (…) Je n’ai pas pu retenir mes larmes de joie, d’espoir et de gratitude face à tout le soutien que vous m’avez apporté, en plus de celui de ma famille et de mes amis. J’ai plein de raisons de ne jamais rien lâcher, mais vous m’aidez à avancer».