«Je ne suis pas une Kardashian»: la mise au point de Kendall Jenner

Elle a beau ne pas porter le même nom que ses demi-sœurs Kim, Khloé et Kourtney, Kendall Jenner est naturellement cataloguée comme une membre à part entière du clan Kardashian par le grand public. Mais la fille de Caitlyn et Kris Jenner vient de mettre les choses au clair à ce sujet. Kendall a tenu à rappeler qu’elle n’était pas une Kardashian et que, bien qu’elles aient la même mère, elle ne voulait plus être comparée à ses demi-sœurs, les filles du célèbre avocat Robert Kardashian décédé en 2003.