«Je serai de retour parmi vous dès que possible», Madonna s’exprime enfin sur son hospitalisation

Sur la voie de la guérison

Madonna a contracté une « grave infection bactérienne ». Voilà tout ce qu’on savait de l’hospitalisation de la star. Mettant fin aux inquiétudes de ses fans et de ses proches, la star vient de s’exprimer sur sa page Instagram. « Merci pour votre énergie positive, vos prières et vos mots de guérison et d’encouragement. J’ai ressenti votre amour. Je suis sur la voie de la guérison et incroyablement reconnaissante pour toutes les bénédictions de ma vie ».

«Je ne voulais plus décevoir»

« Lorsque je me suis réveillée à l’hôpital, ma première pensée a été pour mes enfants.», écrit la chanteuse qui avait été transportée d’urgence dans un hôpital de New York avant d’être intubée. « J’ai ensuite pensé que je ne voulais pas décevoir les personnes qui avaient acheté des billets pour ma tournée. Je ne voulais pas non plus décevoir les personnes qui ont travaillé sans relâche avec moi ces derniers mois pour créer mon spectacle. Je déteste décevoir qui que ce soit.», confie la star. «Je me concentre désormais sur ma santé et sur le fait de reprendre des forces, et je vous assure que je serai de retour parmi vous dès que possible ».