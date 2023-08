«Je suis complètement détruite»: la femme qui aurait été renversée par Marwan Berreni se confie

Depuis ce 3 août, soit plus de trois semaines, l’acteur Marwan Berreni est en fuite. Le comédien qui interprète Abdel Fedala dans la célébrissime série « Plus belle la vie » est recherché par la police. Il est accusé d’avoir renversé une femme et son chien à la sortie d’une boîte de nuit de Mâcon, dans la région Bourgogne-Franche-Comté, en France.

Une victime toujours hospitalisée

La femme a huit côtes cassées, des brûlures, des fractures au niveau du bassin gauche et de la clavicule droite. Elle est toujours actuellement hospitalisée et s’est confiée à France 3 Bourgogne. «Je suis complètement détruite… Quand je vois une voiture avec des phares, je me mets en sanglots», témoigne-t-elle. Désespérée, elle appelle l’acteur à se manifester. «S’il n’a rien à se reprocher, qu’il vienne. Et si ce n’est pas le cas, je veux avoir en face de moi celui qui a fait ça. Je ne l’accuse pas lui, je veux simplement que cela s’éclaircisse.»