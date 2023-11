«Je vais très bien»: Atteint d’un cancer du poumon, Florent Pagny rassure ses fans

«Je vais très bien»

«L’une des plus belles années de ma vie»

Tout au long de l’interview, Florent Pagny s’est montré très positif et a même avoué que 2023 était «l’une des plus belles années» de sa vie malgré les rechutes et les traitements. Selon lui, cette année aura été marquée par «unparfait équilibre ente la gravité d’un côté, et le succès de l’autre». Il est alors revenu sur la chanson «Un homme» qu’il a partagée en duo avec Vianney. Un titre qui lui tient à cœur. «Elle explique ce qu’on doit bien comprendre: ce n’est pas parce qu’il y a quelque chose de difficile qu’il faut s’écrouler. Il faut savoir tomber, mais pour mieux se relever. Et il y a de plus en plus de solutions par rapport à cette maladie», a-t-il confié, plein de sagesse.