«Je veillerai sur toi de là-haut»: Une fan de Christophe Willem lui envoie un inquiétant message

Ce mercredi soir, une internaute prénommée Christilla a posté un message pour le moins inquiétant sur X, anciennement Twitter. En légende d’une photo de Christophe Willem chantant en concert, elle a écrit: «Christophe Willem, sache qu’où je décide d’aller je te soutiens de là-haut. Je veillerai sur toi, je suis épuisée de me battre contre une dépression et une phobie qui font que je ne te verrai jamais. Pardon de pas être aussi forte que toi, mais je t’aime mon idole». Un message qui ne laissait présager rien de bon…

«Il faudrait agir pour s’assurer qu’elle soit en sécurité»

À peine quelques minutes plus tard, Christophe Willem a pris connaissance de cette publication inquiétante. Et a réagi immédiatement en écrivant à son tour: «Si quelqu’un connaît cette personne il faudrait agir pour s’assurer qu’elle soit en sécurité».

Plus de peur que de mal

Plus de peur que de mal finalement puisque le grand frère de Christilla a rassuré l’interprète de «Double je» et a aussi tenu à s’excuser et à le remercier. «Bonsoir je suis le grand frère de christilla je vous rassure je suis arrivé près d’elle. Elle tenait à vous demander pardon de vous avoir dérangé avec ça. En tout cas, pour ma part, moi je vous remercie car c’est la première fois que je comprends qu’elle est fan de vous», a-t-il déclaré.