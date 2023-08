Jean-Marc Morandini au cœur de la tourmente: l’animateur condamné à 6 mois de prison pour harcèlement sexuel

L’animateur devra en outre payer une amende de 10.000 euros et indemniser la jeune victime à hauteur de 13.000 euros notamment pour préjudice d’image. Concernant la plainte pour travail dissimulé à l’encontre de cinq comédiens, le tribunal a reconnu l’animateur coupable et a condamné sa société NZPP à une amende de 10.000 euros.

Qu’est-ce qui lui était reproché?

Déjà condamné il y a moins d’un an

En décembre dernier, l’animateur avait déjà été condamné à une peine d’un an de prison avec sursis assortie d’une obligation de soin de deux ans et son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (Fijais) pour des faits de «corruption de mineurs» commis sur trois adolescents entre 2009 et 2016, lors d’échanges électroniques à caractère sexuel et d’un casting à son domicile.