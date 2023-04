Jenna Ortega fait la pluie et le beau temps de la mode

Une seule publication sur les réseaux sociaux de Bella Hadid et Hailey Bieber peut faire émerger une tendance dans les secteurs de la mode et de la beauté. On l'a vu ces derniers mois avec les 'glazed donut nails' ou les 'straight brows' que l'on doit à ces deux mannequins stars dont le style est aujourd'hui constamment scruté à la loupe.

Nouveau visage de la fashion sphère

Reste qu'elles ne sont plus les seules, aux côtés de Kim Kardashian, Kylie Jenner, et autre Chiara Ferragni, à faire la pluie et le beau temps sur la fashion sphère. Le moteur de recherche de mode mondial Stylight s'est intéressé aux nouveaux visages incontournables dans l'industrie, mettant en lumière celles et ceux dont la popularité n'a cessé de croître au cours des derniers mois. Et à ce petit jeu, c'est Jenna Ortega qui se distingue, influençant désormais fortement les tendances, tout comme le comportement d'achat mode du grand public.

Du style gothcore au parfum Gris Dior

L'actrice américaine Jenna Ortega n'a pas attendu la série à succès "Mercredi" pour se faire un nom dans l'industrie du cinéma, mais il faut reconnaître que la comédie horrifique l'a propulsée en quelques jours seulement au sommet, au point d'ériger son style gothique - ou tout du moins celui exhibé par son personnage dans le drama - en référence pour les plus jeunes générations. Résultat, la jeune femme qui a commencé sa carrière à l'âge de 10 ans est aujourd'hui suivie par plus de 40 millions de personnes sur Instagram et plus de 21 millions sur TikTok, tandis que ses tenues, mises en beauté, et coiffures font régulièrement l'objet de nouvelles inspirations.

On l'a vu dès janvier dernier avec un engouement pour le 'chopped bob', un carré déstructuré devenu incontournable après que la star a posté une simple photo sur Instagram. Et ce n'est pas tout, puisque le style gothcore, auquel elle est aujourd'hui directement associée, a généré pas moins de 2.500 recherches sur Google en mars, et est à l'origine de plus de 30 millions de vues sur TikTok. Plus généralement, le hashtag #JennaOrtega a généré près de 27 milliards de vues sur le réseau social chinois, avec de nombreuses vidéos mettant à l'honneur son style, ses make-up, ou encore ses inspirations capillaires. Pas étonnant que l'actrice soit récemment devenue l'une des ambassadrices du parfum Gris Dior de la maison de luxe française.