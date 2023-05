Jennifer Lawrence en tongs au Festival de Cannes: On valide?

Noeud pap’ et escarpins

La règle veut que les hommes portent un smoking et un nœud papillon. Pour les femmes, la robe de soirée et les chaussures élégantes sont exigées. Plusieurs invitées qui n’étaient pas correctement chaussées n’ont d’ailleurs pas pu monter les marches en 2015, lors de la projection du film Carol, comme le rapportent nos confrères de Vogue .

«Discrète mais audacieuse»

Cette année, l’actrice de Hunger Games est venue défendre Bread and Roses, son documentaire consacré à trois femmes afghanes après la prise de Kaboul par les Talibans. Et le moins que l’on puisse dire c’est que Jennifer Lawrence a décidé de revisiter la tenue correcte exigée en portant des tongs. Celle qui portait une robe rouge signée Dior a opté «pour une alternative plus discrète mais tout aussi audacieuse et libératrice», note Vogue qui valide ce nouveau look.