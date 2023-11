«J’envisagerai une élection présidentielle dans le futur si c’est ce que les gens veulent»: Dwayne Johnson, un jour à la Maison-Blanche?

«C’était énorme»

«À la fin de l’année 2022, j’ai été contacté par des partis pour me demander si je comptais me présenter et si je devais me présenter. (…) Ça venait de nulle part. C’était énorme», a ainsi déclaré Dwayne «The Rock» Johnson. Et de poursuivre «Ils m’ont fait valoir que j’aurais toutes mes chances si je m’engageais sur ce terrain. C’était surréaliste parce que ça n’a jamais été mon objectif. En fait, il y a beaucoup de choses que je déteste dans la politique».