Jeremstar devient professeur dans une école de commerce renommée: «Mais qu’est-ce qu’on va faire avec un influenceur?» (vidéo)

Sur son compte Tiktok, Jeremstar a annoncé qu’il devenait professeur à l’INSEEC MSC, l’Institut des hautes études économiques et commerciales. Le spécialiste de la téléréalité va mettre au service des étudiants son savoir-faire, ce qui peut en étonner plus d’un.

Jeremstar, de son vrai nom Jérémy Gisclon, est un vidéaste-web et ancien blogueur, spécialiste de la téléréalité. Ce 18 septembre il a publié une vidéo sur ses réseaux sociaux où il annonce fièrement et avec beaucoup d’émotion qu’il devient professeur à l’INSEEC MSC.

«Moi qui tout petit rêvais d’être prof avec mes peluches dans ma chambre, voilà un nouvel aboutissement dans ma carrière qui me comble profondément. La vie réserve parfois des surprises et toutes les épreuves et obstacles de ces dernières années m’ont convaincu qu’il ne fallait jamais rien lâcher», a écrit Jeremstar en légende de sa vidéo.

Un cours de marketing digital

Sur cette vidéo on voit Jeremstar donner son premier cours de marketing digital. Un choix «totalement rationnel», se défend l’école. «Les agences de marketing digital propres aux candidats de télé-réalité, sont responsables aujourd’hui, d’une dévalorisation du milieu. Et ce sera tout l’enjeu aussi de ce cours: comment peut-on dans une stratégie commerciale et digitale, promouvoir quelque chose, sans être mis dans la même case que tous ces gens qui on fait de la merde?», déclare Jeremstar sans aucun tabou face à son auditoire.

Pas de tabou

Mais alors qu’en pensent les élèves? «Quand j’ai su qu’il venait donner des cours, je me suis dit: ‘mais qu’est-ce qu’on va faire dans une école de commerce avec un influenceur?’», confie une élève qui est rejointe par un autre: «Au début j’avais beaucoup d’a priori».

Mais d’autres semblent cependant ravi de cette nouvelle approche et la langue pendue de leur nouveau professeur semble être quelque chose qu’ils apprécient. «C’est vraiment ce qu’on attend d’une école de commerce, d’innover dans l’éducation», «Il aborde les choses sans tabou, en nous disant vraiment cash en nous parlant des prix», «Jeremstar en tant que prof c’est quelqu’un qu’on écoute en vrai. Il a su trouver les mots et parler cash», commentent plusieurs élèves.

Jeremstar a confié au Parisien que c’était l’INSEEC MSC qui l’avait approché: «J’ai été contacté une première fois en mai pour faire une conférence au théâtre de la renaissance pour parler d’entrepreneuriat et de harcèlement et suite à ça, la directrice m’a rapidement fait une proposition de prendre une première classe dès le mois de juin avec une classe de 40 personnes. Et comme tout s’est très bien passé, ils m’ont donné deux classes cette année».

Alors, un cours avec Jeremstar ça vous tente?