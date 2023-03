Jeremy Renner marche à nouveau après son terrible accident (vidéo)

Plus de 30 os cassés

Jeremy Renner a été grièvement blessé, il a perdu beaucoup et il a été transporté à l’hôpital dans un état critique mais stable. Après avoir été hospitalisé pendant deux semaines, l’acteur est rentré chez lui pour commencer une longue revalidation. Au total, il a eu plus de 30 os cassés et en janvier dernier, un proche déclarait que «son rétablissement pourrait prendre jusqu’à deux ans».