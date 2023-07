«J’étais accro à l’alcool»: Tom Holland brise les tabous sur son addiction

Tom Holland a révélé être sobre depuis un an et demi. Dans un podcast sorti ce 10 juillet, l’acteur de Spiderman a fait de rares confidences sur son addiction.

Tom Holland était l’invité de Jay Shetty, un auteur anglais, dans le podcast «On purpose». Dans ce dernier, sorti sur Apple Podcasts ce 10 juillet, l’acteur de 27 ans s’est confié sur son ancienne addiction à l’alcool.

«Aujourd’hui, je suis accompagné de Tom Holland, largement connu pour son interprétation du super-héros Spider-Man dans le Marvel Cinematic Universe. Au-delà de son rôle d’acteur, Tom Holland est connu pour sa personnalité amicale et charismatique, qui ravit souvent les fans par ses interactions ludiques et ses interviews énergiques», explique Jay Shetty.

«Ça m’a vraiment fait peur»

Bien que d’apparence sereine, Tom Holland a alors expliqué comment il avait «découvert» son addiction. Il raconte avoir décidé de faire le dry january en janvier 2020 et s’est rendu compte qu’il était obsédé par l’alcool: «J’étais définitivement accro à l’alcool. Je ne pensais qu’à boire un verre. C’est tout ce à quoi je pensais. Je me réveillais en y pensant. Je regardais l’horloge… Et, ça m’a vraiment fait peur».

Le compagnon de Zendaya a alors décidé de continuer le challenge sans boire un mois de plus: «Peut-être que j’ai un petit problème avec l’alcool. J’ai donc décidé de me punir et de me dire que je ferais aussi bien le mois de février». Il a ensuite prolongé le défi 6 mois de plus, jusqu’à son anniversaire, le 1er juin.

Les bienfaits de la cure

Au fur et à mesure que le temps passait, Tom Holland s’est rendu compte à quel point l’arrêt de l’alcool lui faisait du bien. «Je dormais mieux. Je pouvais mieux gérer les problèmes, les choses qui allaient mal sur le plateau, qui me mettaient normalement en colère, je pouvais les prendre à bras-le-corps. J’avais une bien meilleure clarté mentale. Je me sentais en meilleure santé, en meilleure forme», explique-t-il.

L’acteur, qui est à présent sobre depuis un an et demi, fini par ajouté: «Je me suis vraiment efforcé de changer mon état d’esprit. Je me suis vraiment demandé: Pourquoi bois-tu ? Et, la plupart du temps, ma réponse était de me sentir plus à l’aise dans un environnement social».