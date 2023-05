Jill Vandermeulen est une mère comblée: «Elle est l’âme qui manquait dans notre foyer»

Il y a tout juste un an, Jill Vandermeulen annonçait qu’elle attendait son quatrième enfant. Après une fausse-couche, elle livrait un message d’espoir. «J’ai continué à y croire, même dans les moments les plus sombres j’ai gardé espoir. J’ai redonné une chance à ma foi, j’ai fait confiance en l’univers et comme un miracle tu m’as fait la plus belle surprise de cette année, tu as décidé de me choisir comme maman et je t’en suis déjà tellement reconnaissante. Toi mon petit être arc-en-ciel, j’ai hâte de t’avoir dans mes bras. Tu fais déjà partie de notre famille et nous t’aimons de tout notre cœur.», écrivait-elle.