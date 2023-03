Jonathan Majors (Creed III) arrêté «pour strangulation, agression et harcèlement»

Jonathan Majors, la star de Creed III a été arrêté à New York pour «strangulation, agression et harcèlement». Depuis lors, l’armée a retiré les publicités où l’on pouvait voir l’acteur, bien que son avocate réfute les allégations.

Jonathan Majors, vu dans Devotion et à l’affiche de Creed III, a été accusé de violences ce samedi 25 mars. Une femme a, en effet, porté plainte contre l’acteur de 33 ans expliquant qu’il a tenté de l’étrangler.

Enquête

Se présentant au commissariat, la femme présentait des «lésions mineurs à la tête et au cou», comme l’expliquent plusieurs médias. La plainte a aussi été déposée pour « harcèlement et agression ». D’après TMZ, la victime serait la petite amie de Jonathan Majors. La dispute aurait éclaté alors qu'ils rentraient chez eux dans un taxi. Tout serait parti d'un message reçu par l’acteur d’une femme. Sa compagne lui aurait alors demandé des explications avant qu’il ne s’en prenne à elle.

Dans la foulée, Jonathan Majors a été arrêté et placé en garde à vue. Selon un communiqué de police, une enquête a été ouverte et une audience est prévue le 8 mai prochain.

AF / D. White

«La femme rétracte ses allégations»

Mais l’avocate de Jonathan Majors réfute les accusations : «Jonathan Majors est totalement innocent et il est prouvé qu’il a été probablement victime d’une altercation avec une femme qu’il connaît. Nous rassemblons et présentons rapidement des preuves au procureur général dans l’espoir que toutes les charges seront abandonnées dans les plus brefs délais».

«Totalement innocent»

Priya Chaudhry poursuit: «Tous ces éléments prouvent que M. Majors est totalement innocent et qu’il ne l’a pas agressée. Malheureusement, cet incident est survenu parce que cette femme traversait une crise émotionnelle, pour laquelle elle a été transportée à l’hôpital. La police de New York est tenue de procéder à une arrestation dans de telles situations, et c’est la seule raison pour laquelle M. Majors a été arrêté. Nous nous attendons à ce que les charges soient bientôt abandonnées ».

Zumapress / N. Prommer

L’armée supprime les publicités

L’acteur de «The Last Black Man in San Francisco» apparaissait sur diverses publicités de l’armée, intitulées «Be All You Can Be» (Soyez tout ce que vous pouvez être). Mais ils ont décidé de retirer celles-ci.

Dans un communiqué, la directrice des affaires publiques de l’armée de l’air, Laura De Francisco, a expliqué: «Nous avons récemment publié deux publicités dans lesquelles Monsieur Majors apparaît. Bien qu’il soit innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée, la prudence nous dicte de retirer nos publicités jusqu’à ce que l’enquête sur ces allégations soit terminée».