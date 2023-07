«Jouer pour vous a été ma raison de vivre»: Elton John a tiré sa révérence lors d’un dernier concert empli d’émotions

«Jouer pour vous a été ma raison de vivre, et vous avez été absolument magnifiques», a lancé Elton John à une audience comblée.

Queue-de-pie rehaussée de strass, lunettes aux verres rouges, la star de 76 ans s’est installée au piano peu après 20h00 sous les acclamations du public, pour entamer son spectacle d’adieu par l’une de ses chansons les plus populaires «Bennie and the Jets».

Il a enchaîné ensuite avec «Philadelphia Freedom» et «I Guess That’s Why They Call It the Blues» face à une audience conquise qui arborait des lunettes scintillantes bleues ou rouges.

Pendant plus de deux heures, les morceaux se sont enchaînés, entrecoupés d’instant où l’artiste, quittant son piano et se levant face à la fosse, remerciait ses fans mais aussi ses musiciens et son équipe, dont certains membres le suivent depuis plus de 40 ans.

Peu après «Border Song» dédié à Aretha Franklin, «I’m still standing» a vu les quelque 30.000 spectateurs de la Tele2 Arena se lever comme un seul homme.

Un ultime concert à guichets fermés

Samedi était le deuxième soir consécutif que le stade accueillait à guichets fermés la star britannique pour la dernière étape de cette ultime tournée débutée il y a cinq ans et qui fut perturbée par le Covid-19 et une opération de la hanche en 2021.

Avec «Farewell Yellow Brick Road», Elton John aura donné 330 concerts avant Stockholm, sillonnant Europe, Australie, Nouvelle-Zélande, USA, Canada et Royaume-Uni. Au total, l’artiste de 76 ans aura joué devant 6,25 millions de fans lors de cette tournée.