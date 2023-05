Julien Doré affiche son sosie, ce «serial donneur de sperme»

C’est sur son compte Twitter «Golden Julien» que l’interprète de «Coco Câline» a encore frappé. Julien Doré s’est amusé de sa ressemblance avec un certain Jonathan Jacob Meijer: une chemise à fleurs, de longs cheveux blonds et ondulés, une barbe de quelques jours… Autant de traits en commun qui ont poussé le chanteur à afficher ce «sosie» sur les réseaux sociaux. Et cerise sur le gâteau: celui-ci n’est pas n’importe qui.

Comme l’indique Libération dans l’article que Julien Doré a partagé, il s’agit d’un «serial-donneur de sperme», désormais interdit de faire d’autres dons. « Je me laisse pas abattre, go vers un nouveau projet », a commenté l’artiste avec humour. Une vanne qui a fait le buzz sur le réseau à l’oiseau bleu.

La situation est toutefois moins comique pour Jonathan Jacob Meijer. En effet, on vous parlait vendredi de cet homme de 41 ans qui a été formellement interdit par la justice hollandaise de donner le moindre spermatozoïde. Et pour cause: il est le père biologique de plus de 500 enfants disséminés à travers le monde, dont en Belgique probablement.