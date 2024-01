Kamel Ouali «comblé de bonheur»: il dévoile le prénom de sa petite fille

Kamel Ouali est un homme et un papa heureux. Âgé de 52 ans, le chorégraphe et ex-prof de danse de la Star Academy a profité de la nouvelle année pour partager son bonheur avec ses abonnés sur Instagram.

Un prénom évocateur

«Pour cette nouvelle année, je vous présente ma fille France qui me comble de bonheur avec son frère Rock et vous souhaite à toutes et à tous, une très belle année remplie d’amour et de beaux projets», a écrit Kamel Ouali en publiant une photo de sa fille dans ses bras. Cette annonce a été applaudie par de nombreux complices de la Star Academy comme la prof de danse de la saison en cours Malika Ben Jelloun, Karima Charni ou des anciens élèves comme le finaliste de la première saison Mario ou encore Aurélie Konaté.