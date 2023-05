Kim Kardashian à la recherche de l’amour: «Je veux créer une vie avec quelqu’un»

Kanye West et Kim Kardashian ont connu un divorce assez tumultueux. La fondatrice de SKIMS a ensuite vécu une romance avec l’humoriste Pete Davidson. En août dernier, après neuf mois de relation, ils ont néanmoins décidé de se séparer. La cause principale? La différence d’âge entre les deux stars qui aurait pesé lourdement sur leur relation.

Amoureuse de l’amour

Si des rumeurs courent sur une possible relation avec Tom Brady, l’ex-époux de Gisele Bündchen, la star de la téléréalité a affirmé qu’elle n’était pas, pour l’instant, prête à se lancer dans une nouvelle relation. La jeune femme espère néanmoins retrouver l’amour un jour. «Je pense que je serai toujours une romantique et que je voudrais toujours être amoureuse et j’aimerais certainement partager ma vie avec quelqu’un, et j’aimerais créer une vie avec quelqu’un», a-t-elle confié dans le podcast «On Purpose with Jay Shetty».